JIOର ଧାଁସୁ ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କେବଳମଜା ହିଁ ମଜା, OTT ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜିଙ୍ଗାଲାଲା..

ଜିଓର ୭୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମିଳୁଛି Netflix, Amazon Prime ଓ Google Gemini Pro!

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଯଦି ଆପଣ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସିରିଅଲ୍ କିମ୍ବା ସିରିଜ୍ ଶୋ’ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏକ ବିଶେଷ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ Netflix ଏବଂ Amazon Prime Video ଦୁହିଁଙ୍କର ମାଗଣା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ୭୪୯ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହା ଜିଓର ଏକ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ।

ଜିଓର ୭୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍: ଏହି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ୧୦୦ GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଡାଟା ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି GB ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସିମ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ୫ GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ର ସୁବିଧା ମିଳିବ।

ଅତିରିକ୍ତ ଫାଇଦା: ୩ ମାସ ପାଇଁ ‘Jio Hotstar Mobile Plus’ ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ୫୦ GB Jio Cloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ୩୫,୧୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ‘Google Gemini Pro’ ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ୫୦୦୦ GB ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ Nano Banana ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଶା କାମୁଡ଼ାରୁ ହୋଇପାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ,…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା: ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଓର ସମସ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ପ୍ଲାନ୍‌ରେ କୌଣସି FUP ସୀମା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣ ଜିଓର 5G ନେଟୱର୍କ କଭରେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଲେ, ଦୈନିକ ଡାଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ମଶା କାମୁଡ଼ାରୁ ହୋଇପାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ,…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ…

ବାହୁଡ଼ାରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ପୁରା ଏତେ…

1 of 26,243