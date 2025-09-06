ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଚ୍ଚରେ ୩ମାସ ଫ୍ରି, Jio Hotstarର ଦମଦାର ପ୍ଲାନ, ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଚ୍ଚ, ଉଠାନ୍ତୁ ଲାଭ
100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବଦଳରେ 90 ଦିନର ସୁବିଧା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ OTTର ଯୁଗ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି Jio Hotstar, Amazon Prime Video ଏବଂ Netflix ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିନେମା ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଣିବାର ଧାରଣା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ Jio Hotstarର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, କେବଳ OTT ସୁବିଧା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
Airtel 100 ପ୍ଲାନ
100 ଟଙ୍କାର ଏହି Airtel ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ Jio Hotstarର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 30 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସୁଛି, ଏହା ଏକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ।
Jio 100 ପ୍ଲାନ
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ 5 GB ଡାଟାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାନର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବଦଳରେ 90 ଦିନ ପାଇଁ Jio Hotstar ର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍, ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ 100 ଟଙ୍କାରେ 3 ମାସ ପାଇଁ Hotstar ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ।
Vi 151 ପ୍ଲାନ
Airtel ଏବଂ Jio Vodafone Idea ର Jio Hotstar ପ୍ଲାନ ତୁଳନା 50 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ Vi ପ୍ଲାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ଦିନର ବୈଧତାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 90 ଦିନ ପାଇଁ Jio Hotstar ର ସୁବିଧା ଦେବା ସହିତ 4 GB ଡାଟାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆପଣ Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) ର ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଏହି OTT ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଡାଟା ପ୍ଲାନ ସହିତ କଲ୍ ଏବଂ SMS ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।