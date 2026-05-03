Jio Vs Airtel: ୩୫୫ ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଦେଉଛି ଅଧିକ ସୁବିଧା? କାହାର ପ୍ଲାନ୍ ପୈସା ବସୁଲ…
Jio ଏବଂ Airtel ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉଭୟର ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ୩୫୫ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ।
ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ କଥା ଆସେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ପ୍ରଥମେ, ଜିଓର ୩୫୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମୋଟ ୨୫GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆକର୍ଷଣ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭରେ ରହିଛି।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Jio Hotstar ମୋବାଇଲର ତିନି ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ୫୦GB AI କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ Google Gemini AI Pro ର ଆକ୍ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଏୟାରଟେଲର ୩୫୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଏଥିରେ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ୨୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା SMS ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏହା ମୋଟ ୩୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ Jio ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର ପ୍ଲାନ ସହିତ Adobe Express Premium ର ଏକ ବର୍ଷର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ୟୁଜରମାନେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆଲର୍ଟ, ମାଗଣା HelloTunes ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣର ଟକଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ପ୍ଲାନକୁ ପାଖାପାଖି ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ସମାନ; କିନ୍ତୁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭରେ ରହିଛି।
ଜିଓର ଯୋଜନା ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଏବଂ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସୃଜନଶୀଳ ଉପକରଣ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
ଶେଷରେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ, AI ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ Jioର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ମନେହୁଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଉପକରଣ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ Airtel ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।