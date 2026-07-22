ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ କ୍ଲେମ୍
ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇପାରିବେ । ହଁ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି! ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ର ମେମ୍ବରସିପ୍ । ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ।
ତେବେ ଏହି ଅଫର୍ ସବୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଅଫର୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଫର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ।
କେଉଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏହି ଅଫର୍: ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଫର୍ କିଛି ସୀମିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇନ୍-ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ସେହି ନମ୍ବରରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲେମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ସମେତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିପାରିବେ।
ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ୧ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଟୋ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରୋମୋସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଭଳି ପୁରା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କେମିତି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ ପ୍ଲାନ୍: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ରେ ନିଜ ଜିଓ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍-ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ସେଠାରେ ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଟ୍ରାନ୍ସଜାକସନ୍ ପୂରା ହେବା ପରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଏହି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଟୋ-ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଅପସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।