ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତାର ୯ମ ବାର୍ଷିକୀ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାର କରିଛି।ଏହି ସଫଳତା ଜିଓକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ନେଟୱାର୍କ କରିଛି।
ଏହି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜିଓ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର ବର୍ଷା କରିଛି।ଜିଓ ସାରା ବର୍ଷ ତାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ, ଯଦି ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ୩୪୯ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ୧୩ ମାସରେ ମାଗଣା ରିଚାର୍ଜ ଦିଆଯିବ।
ଜିଓର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର
ଆନିଭର୍ସରୀ ସପ୍ତାହ: ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା
ଆନିଭର୍ସରୀ ମାସ: ୩୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ
ପୁରା ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ: ୧ ମାସ ମାଗଣା ସେବା
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନଫୋକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, “ଜିଓର ୯ମ ବର୍ଷରେ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ୫୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଆମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜିଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କେତେ ମହାନ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା।
ଜିଓର 5ଟି ବଡ଼ ସଫଳତା
ମାଗଣା କଲିଂ ସୁବିଧା: ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମାଗଣା କଲ୍ ଆରମ୍ଭ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନର ବିସ୍ତାର: 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧାର: ଆଧାର, UPI, ଜନ ଧନ, ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ 100 ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଦ୍ରୁତ 5G ରୋଲଆଉଟ୍: ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ 5G ନେଟୱାର୍କ, ଯାହା ଭାରତକୁ AI ବିପ୍ଳବର ପଥ ଦେଇ ଗତି କରାଇଛି।