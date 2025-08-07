JIOର ୮୪ ଦିନିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍, ୧ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ ମାଗଣା Amazon Prime

ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ Amazon Prime।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: JIO ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।  ଜିଓ ଆଣିଛି ଧମାକେଦାର ଅଫର।  ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜିଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ୟୋଗାଇ ଦେବା।

କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏପରି ଅନେକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟୁରିରେ…

ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା…

ଜିଓର ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଏପରି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇପାରିବେ।

JIO ୧୦୨୮ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍: ରିଲାଏନ୍ସ JIOର ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଦୈନିକ ୨ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ମାଗଣା SMSର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆପ୍ ଯେପରିକି ଜିଓ ଟିଭି ଏବଂ ଜିଓ ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍‌ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ୱିଗି ୱାନ୍‌ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।

JIO ୧୦୨୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ: ରିଲାଏନ୍ସ JIOର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ, ଦୈନିକ ୨ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ମାଗଣା SMSର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।

ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଜିଓ ଟିଭି ଏବଂ ଜିଓ ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭଳି ଜିଓର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆପ୍ସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ୧ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନରେ, କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଲାଇଟ୍‌ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଏହି ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ୟୁଜର୍ସ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୱେବସିରିଜ୍, ସିନେମା ଏବଂ ଶୋ’ ଦେଖିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟୁରିରେ…

ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା…

ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁନି ଏହି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ,…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ରେ କମିବ ଭାରତୀୟ…

1 of 26,888