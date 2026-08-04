Jio ର ନୂଆ ଧମାକା! ଏବେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିବ ଏତେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ
ଏହା ଜିଓର ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ୨,୧୨୨ ଟଙ୍କା ରଖିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାତାର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ନିକଟରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା।
ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ଲାନ୍:
ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଏହା ଜିଓର ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ୟାକ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ୨,୧୨୨ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦୭ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କ’ଣ କ’ଣ ମିଳୁଛି ବେନିଫିଟ୍ସ:
ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୦୦ Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିବ।
ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୨ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।