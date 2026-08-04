Jio ର ନୂଆ ଧମାକା! ଏବେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ମିଳିବ ଏତେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ

ଏହା ଜିଓର ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ୨,୧୨୨ ଟଙ୍କା ରଖିଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାତାର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ନିକଟରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ…

କ’ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି…

ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ଲାନ୍:

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଏହା ଜିଓର ପ୍ରଥମ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ୟାକ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ୨,୧୨୨ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ବୈଧତା ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦୭ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Uttarakhand Govt.

କ’ଣ କ’ଣ ମିଳୁଛି ବେନିଫିଟ୍ସ:

ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମିଳୁଥିବା ବେନିଫିଟ୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୦୦ Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିବ।

ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୨ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏକ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୨୨ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ବୈଧତା ୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।

ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ ଭଳି ରହିଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୩୦ Mbps ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୧୨ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସାଧାରଣ ବ୍ରାଉଜିଂ, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି, ତେବେ ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନରେ ମିଳିବ ସବୁକିଛି:

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜିଓ ବଜାରରେ ନୂଆ ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍, ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୧୨ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ ଭରିବାର ଝଞ୍ଜଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କେବଳ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍:

ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଜିଓ ସେହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ବୈଧତା ୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ HD ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୧୫ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ମାସିଆ ଟିଭି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲେସନ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
 
ୱାଇ-ଫାଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଟିଭି କିମ୍ବା OTT ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ଜିଓ ନୂଆ ୱାଇ-ଫାଇ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା ୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୩୦ Mbps ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିବ।

ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଧମାକାଦାର ପ୍ଲାନ୍:

ଦେଶର ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୨୭୯ ଟଙ୍କା, ୫୯୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧,୭୨୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ୨୭୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୧ ମାସର ବୈଧତା ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ୫୯୮ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ୧,୭୨୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଦିଆଯାଉଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।

କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ଭଲ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଓର ୩-ଇନ୍-୧ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦାର ହୋଇପାରେ।

ସେହିପରି, କେବଳ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ TV-Only ପ୍ଲାନ୍ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ Wi-Fi-Only ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ…

କ’ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି…

ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କେତେ…

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

1 of 29,955