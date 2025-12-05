JIO ଆଣିଲା ଦମଦାର୍ ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଲାଭ ଗଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ହାଲିଆ
JIO Plan: ଜିଓ ନିରନ୍ତର ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଫର ସହିତ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବମ୍ପର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ତଳେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ: ଜିଓର ଏହି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ଏକ ନିୟମିତ ରିଚାର୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପ୍ଲାନ ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାସ ସାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୈନିକ ସୀମା ନାହିଁ।
୭୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ: Jioର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ ୭୭ ଟଙ୍କାରେ ଆସେ । ଏହି ସୁଲଭ ଯୋଜନା ସହିତ ମଧ୍ୟ, Jio ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Sony LIV ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ JioTV ର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯାହାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଯୋଜନା ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ୫ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ମୋଟ ୩GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୬୯ ଟଙ୍କା, ୪୯ଟଙ୍କା, ୩୯ଟଙ୍କା, ୨୯ ଟଙ୍କା, ୧୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୧ ଟଙ୍କାର ଶସ୍ତା ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ୬GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୭ ଦିନ ସହିତ ଆସିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ୪୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୧ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧ ଦିନ ଏବଂ ୧ ଘଣ୍ଟା ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ସେହିପରି ୩୯ ଟଙ୍କା, ୨୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩ ଦିନ, ୨ ଦିନ ଏବଂ ୧ ଦିନ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩GB, ୨GB ଏବଂ ୧GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ।