ଜିନିଷପତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ JioTag 2

ଭାରତରେ JioTag 2ର ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୪୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୯୯ ଟଙ୍କା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଆପଣ ନିଜର ଚାବି, ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠି ରଖି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାଯ୍ୟ କରିବ ଜିଓ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି JioTag 2।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ ଆଇଫୋନ ଡିଭାଇସ ସହ କାମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୪୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଓ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାକିଂ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି।

Uttarakhand Govt.

ମୂଲ୍ୟ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନ: ଭାରତରେ JioTag 2ର ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୪୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୯୯ ଟଙ୍କା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ। ଏହା କଳା, ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆକୃତି ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Amazon India ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ ଆଇଫୋନ ଉଭୟ ସହ କରିବ କାମ: JioTag 2ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ iOS ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା JioTag ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା। ନୂଆ ମଡେଲ Google Find Hub ଓ Apple Find My ନେଟୱର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇ କାମ କରୁଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାୟ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଗ ଜାଣିପାରିବେ।

120dB ସ୍ପିକର ଓ IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର: JioTag 2କୁ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ ମାଟେରିଆଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ IP64 ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏହା ଧୂଳି ଓ ପାଣିର ଛିଟାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ 120dB କ୍ଷମତାର ଇନ୍‌ବିଲ୍ଟ ସ୍ପିକର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ସହଜରେ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ନନ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଧବା ପ୍ରେମ; ଅଭିଯୋଗ ପରେ…

ଗାଁ ଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଘରଡିହ ଛାଡି ଭୟରେ…

1 of 17,741