ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର; ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ୩୦୦ କିଲୋ ବିସ୍ଫୋରକ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡେ ବିସ୍ଫୋରକ ନେବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା….

ଭାରତରେ ରହି ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀକୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିଲେ....

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ କରୁଥିଲେ ସମର୍ଥନ। ଦେଶରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦକୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ।

ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ନୁଆ ପରିଚୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲକରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ବଡ ବଡ ବନ୍ଧୁକ।

ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଗୋଟିଏ AK-47 ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି।

ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରୁ ପୋଲିସ ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦରେ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁଜାହିଲ ଶକିଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କବଳରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଅନନ୍ତନାଗର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଥିବା ରାଥରଙ୍କ ଲକରରୁ ଏକ AK-47 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା।ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟର ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ  ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାହାରନପୁରରେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା ଓ  ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

 

