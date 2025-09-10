ଦଶମ ପାସଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ , ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ…
Job Alert:ଦଶମ ପାସଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ । ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ହରିୟାଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୯୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ, ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ହରିୟାଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ apprenticeshipindia.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା :
ଦଶମ ପାସ୍
ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ITI ଡିଗ୍ରୀ।
ବୟସ ସୀମା : ସର୍ବାଧିକ ୨୪ ବର୍ଷ ହୋଇ ଥିବା ଜରୁରୀ ।
ଦରମା : ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ITI ମାର୍କ ଆଧାରରେ
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚକରଣ
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ:
ସ୍ନାତକ ମାର୍କ ସିଟ୍
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ମୌଳିକ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି
ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋରେ ଦସ୍ତଖତ
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.hau.ac.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
“ନିଯୁକ୍ତି” ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
“CCS HAU ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି 2024” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
“ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ” ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫିସ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ।
“ସବମିଟ୍” ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ସୂଚନା ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି, ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ।