ISROରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ISROର ଟେଲିମେଟ୍ରି, ଟ୍ରାକିଂ ଓ କମାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO)ରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ତାହାହେଲେ ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ISROର ଟେଲିମେଟ୍ରି, ଟ୍ରାକିଂ ଓ କମାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ISRO କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ।

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ

ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହାୟକ-ଏ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-ବି, ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍-ବି ଓ କୁକ୍-ଏ ସମେତ ଅନେକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ISRO କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ବୟସ ସୀମା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା

ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର‌୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ: ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-ବି ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଇଟିଆଇ; ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା; ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବି.ଏସ୍‌ସି ଡିଗ୍ରୀ; ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-ଏ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ; ଏବଂ କୁକ୍-ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।

ଆବେଦନ ଫି ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୭୫୦ ଟଙ୍କା; ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-ବି, ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍-ବି ଓ କୁକ୍-ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଚୟନ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ISRO ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ, ‘କ୍ୟାରିଅର୍’ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ‘ISTRAC ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬’ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଫି ଦେଇ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କିମ୍ବା PDF କପି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରିକୁ ନେଇ…

IND vs IRE ଟି-୨୦: ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ…

1 of 17,406