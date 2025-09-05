ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଚାକିରୀ, ଦରମା ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏକାସାଙ୍ଗେ ହେବେ କୋଟିପତି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ…

ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଚାକିରୀ, ଦରମା ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏକାସାଙ୍ଗେ ହେବେ କୋଟିପତି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ହରିୟାଣା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (CCS HAU) 390 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଚୟନ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଶମ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ITI ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି,ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, SC, ST, OBC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଛାଡ଼ କରାଯିବ।
କେତେ ଦରମା ଦିଆଯିବ?
ଯଦିଓ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦରମା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ।
ଚୟନ କିପରି କରାଯିବ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ITI ମାର୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ନାମ ଆସିବା ପରେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?
ଦଶମ ମାର୍କ ସିଟ୍
ITI ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ମାର୍କ ସିଟ୍
ଆଧାର କାର୍ଡ
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)
ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ
ଦସ୍ତଖତର ସ୍କାନ କପି
ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ (apprenticeshipindia.gov.in) କିମ୍ବା CCS HAU ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (www.hau.ac.in) କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ୱେବସାଇଟର ହୋମପେଜରେ, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବଶେଷ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏଠାରେ ଆପଣ CCS HAU ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମ, ଠିକଣା, ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ମୋଚନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଦାଖଲ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।