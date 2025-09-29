ଦୁନିଆରୁ ସରିଯିବ ଚାକିରୀ ! 2030 ସୁଧା ମଣିଷ ସ୍ଥାନ ନେବ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ AI ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଫଳରେ ଦୁନିଆରୁ ସରିଯିବ ଚାକିରୀ ! 2030 ସୁଧା ମଣିଷ ସ୍ଥାନ ନେବ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଣିଷର କାମକୁ ସହଜ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷକୁ ଚାକିରିକୁ ହଟାଇଦେବ ନାହିଁ ତ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ପରେ, AI ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଖବର ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ AI ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି, ଚାଟବଟ୍, ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ AI-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇପାରେ।
ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ
କାରଖାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। କାର୍ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରୋବୋଟର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଟୋମେସନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷଙ୍କ ଜାଗାରେ ରୋବୋଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଡାୟୋନୋସିସ ଏବଂ ଅଟୋମେଟେଡ ଫାର୍ମାସି ସିଷ୍ଟମ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ କମ କରିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି କମ କରିପାରେ । ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି
ଅଟୋମେଟିକ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯାନର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କାର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ରିଟେଲ ଏବଂ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ
ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସହିତ, ଅଟୋମେଟେଡ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ରିଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସୁପରମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାସିଅରମାନଙ୍କୁ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ।
ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା କ’ଣ ହେବ?
ଯଦିଓ ଅନେକ ଚାକିରି ହରାଇବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। AI, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ସାଇବରସିକ୍ୟୁରିଟି, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଣିଷଙ୍କୁ ବଦଳାଇବ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରିରେ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ; ଏହା ନୂତନ ଚାକିରି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।