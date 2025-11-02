ରାଜସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ବସ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୮ ମୃତ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଗଲା ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାସ୍ତା କଡରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ବସ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ।
ବସରେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବସର ବେଗ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ସିଧା ଯାଇ ଟ୍ରଲରରେ ମାଡ ହୋଇଥିଲା। ଛିନଛତର ହୋଇଯାଇଛି ଗାଡି଼।
ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଟ୍ରଲରକୁ ଧକା ଦେଲା ବସ। 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 4 ଜଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।