“JOLLY LL.B 3″ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅରଶଦଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଣିବ ନୂଆ ମୋଡ଼!

“JOLLY LL.B 3″ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅରଶଦଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଣିବ ନୂଆ ମୋଡ଼!
ମୁମ୍ବାଇ: “ଜଲି ଏଲଏଲବି 3” ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଭଲ ଆୟ କରିଛି। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ମିଳିଛି।
ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅରଶଦ ୱାରସୀ ଅଭିନୀତ ଏହି କୋର୍ଟରୁମ ଡ୍ରାମାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମରୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ, ଅରଶଦ ୱାରସୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅରଶଦ ୱାରସୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଆଜିକାଲି, ଅରଶଦ ୱାରସୀ, ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ, “ଜଲି ଏଲଏଲବି 3” ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ପରିବେଷଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ତାଲିକା ଅଛି:
1। ଗୋଲମାଲ୍ ପୁନର୍ବାର – 205.69 କୋଟି |
ମୋଟ ଧାମଲ – 155.67 କୋଟି |
3। ଗୋଲମାଲ୍ 3 – 106.64 କୋଟି |
4। ଡବଲ୍ ଧମାଲ୍ – 44.1 କୋଟି |
ପାଗଲପାଣ୍ଟି – 41.2 କୋଟି |
6। ଧାମଲ – 33.06 କୋଟି |
7। ଜଲି LLB – 32.43 କୋଟି |
8 ଇଶ୍କିଆ – 28.32 କୋଟି |
9। ଡେଡ୍ ଇଶ୍କିଆ – 27.24 କୋଟି |
10। ଫାଲ୍ଟୁ – 25.3 କୋଟି |
ଆର୍ଶାଦ ୱାର୍ସିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ସାଇକ୍ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ | ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଗ୍ରହକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆର୍ଶାଦ ୱାର୍ସିଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ ରିଲିଜ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଜଲି ଏଲଏଲବି 3” ₹20.28 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.2 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ଆୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅରଶଦ ୱାରସୀ
ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ “ଜଲି ଏଲଏଲବି 3” ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା, ଅମୃତା ରାଓ ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଜୋରଦାର ଥିଏଟର ଆୟ କରୁଛି।
ଫିଲ୍ମିବିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅରଶଦ ୱାରସୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଅଭିନେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ “ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ” ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା “ଧମାଲ 4” ରେ ନଜର ଆସିବେ।