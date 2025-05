IPL 2025: ଏବେ ଆରସିବିର ଟ୍ରଫି ନିଶ୍ଚିତ! ପ୍ଲେଅଫ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେଲେ ଘାତକ ବୋଲର

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ପ୍ଲେଅଫରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ଦଳକୁ ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ (ଏଲଏସଜି ବନାମ ଆରସିବି) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ଶୀର୍ଷ ୨ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଜତ ପାଟିଦାର ଓ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଘାତକ ବୋଲର ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସି ଦଳ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ ମଇ ୮ରେ ଆଇପିଏଲ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଜୁନ ୧୧ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଫାଇନାଲ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବ।

