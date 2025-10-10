ଆଜି ହିଁ ଛାଡନ୍ତୁ ଗହମ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ଖାଇବା, ଏହି ଅଟାର ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଓଜନ ହେବ ହ୍ରାସ
ଭିଟାମିନରେ ଭରପୁର ଜୁଆର ମିଲେଟ୍ । ଆଜି ହିଁ ଖାଇବା ଥାଳିରେ କରନ୍ତୁ ସାମିଲ୍ ।
ଭୁବନେଶ୍ଵର: କଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗହମ ଅଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଗହମ ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି । ଗହମ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ ଜୁଆର ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ରୁଟି ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଜୁଆର: ଯେଉଁମାନେ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଆର କୌଣସି ବରଦାନଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଜୁଆର ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଜୁଆର ଅଟାରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ: ଜୁଆର ରୁଟି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୁଆର ଅଟା ତିଆରି ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗହମ ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା ଜୁଆର ରୁଟି ବାଛିବା ଉଚିତ।
ଏହି ଅଟା ବି ଲାଭଦାୟକ: ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଶୀତ ଋତୁରେ ବାଜରା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ । ସେହିପରି ହାଡକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଗି ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମକା ଅଟା ରୁଟି ଉତ୍ତମ ।