JSW ଷ୍ଟିଲ୍, ଓଡିଶା ଗର୍ବ ଏବଂ ଏକତାର ସହିତ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି

ବଡ଼ବିଲ୍: ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ JSW ଷ୍ଟିଲର ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ବର ସହିତ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂଆଗାଁ ଖଣି, ଜଜାଙ୍ଗ ଖଣି, ଗଣୁଆ ଖଣି, ନାରାୟଣପୋଷି ଖଣି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ- ବାର୍ବିଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ JSW ଷ୍ଟିଲର ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ (ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭିକ୍ ମଜୁମଦାର, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମ ଶଙ୍କର ଶର୍ମା, ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ-ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାହିନୀପତି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣି ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମ୍ମାନିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଗର୍ବର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ପରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଶକ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।
କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏକ ନିଆରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସାହସିକ ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।