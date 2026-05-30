ଜୁନ ୧ରୁ ୨୦ ଯାଏଁ ନାହିଁ ବିବାହ ଲଗ୍ନ: ତାହାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ରହିବ ଶୁଭ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହକୁ ୧୬ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ। ଜୁନ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାସ (ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ) ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ମାସରେ ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
୨୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାହାଘରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ଦିନ ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ସପ୍ତମୀ ତିଥିର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଜୁନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ଅନେକ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ।
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖ(ରବିବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ସକାଳ ୦୯.୩୧ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୨୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ
ତିଥି: ସପ୍ତମୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ(ସୋମବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ସକାଳ ୧୦:୩୧ରୁ ୨୩ ଜୁନ ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ହସ୍ତ
ତିଥି: ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖ(ମଙ୍ଗଳବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୪ ରୁ ୧୦:୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ହସ୍ତ
ତିଥି: ନବମୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖ (ବୁଧବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ଅପରାହ୍ନ ୦୧:୫୯ ରୁ ୨୫ ଜୁନ ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ସ୍ୱାତୀ
ତିଥି: ଦଶମୀ ଓ ଏକାଦଶୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୫ ରୁ ୦୭:୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ସ୍ୱାତୀ
ତିଥି: ଏକାଦଶୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖ(ଶୁକ୍ରବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୭:୧୬ରୁ ୨୭ ଜୁନ ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ଅନୁରାଧା
ତିଥି: ଦ୍ୱାଦଶୀ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶୀ
୨୦୨୬ ଜୁନ ୨୭ ତାରିଖ (ଶନିବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ପ୍ରାତଃ ୦୫:୨୫ ରୁ ରାତି ୧୦:୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ଅନୁରାଧା
ତିଥି: ତ୍ରୟୋଦଶୀ
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ (ସୋମବାର)
ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୪:୧୬ ରୁ ୩୦ ଜୁନ ପ୍ରାତଃ ୦୪:୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର: ମୂଳ
ତିଥି: ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ଜୁନ୍ ୨୮ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ବିବାହ ଯୋଗ?
ଜୁନ ୨୮ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରର ସମୟ ବହୁତ କମ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ୟ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ?
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ପରିବାରର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିବା ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିବାହର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ବର-କନ୍ୟାର କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳାନ ନୁହେଁ; ବରଂ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମନାଯାଏ।