ରାଜା ନକ୍ଷତ୍ର ‘ପୁଷ୍ୟା’କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ, ଏହି ୫ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବମ୍ପର ଲାଭ !
ଜୁନ୍ ୧୮ ରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗୋଚର ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଓ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାର।
Guru Gochar 2026 : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଏ। ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜା ‘ପୁଷ୍ୟା’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ମହାଗୋଚର ଦେଶ-ଦୁନିଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଏହି ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ଚାରୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ଉନ୍ନତି ଓ ଖୁସିର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ମେଷ ରାଶି : ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରିର ଭଲ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଶୀଘ୍ର ସେସ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ବିନିଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି : ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି
ଜୁନ୍ ୧୮ ରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବା ଫଳରେ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଫିକା ନୀଳ
ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର: ଗୁରୁବାର ଦିନ “ଓଁ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି : ଭାଗ୍ୟର ସାଥ୍ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳତା
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଦେବ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ସୁନେଲି କିମ୍ବା ଗେରୁଆ/କେଶରୀ
ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର: କପାଳରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି : ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ (ସୁସମ୍ପର୍କ) ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଘର-ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କୌଣସି ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଫିକା ସବୁଜ
ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି : ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଏବଂ ସୁଖ-ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଭୌତିକ ସୁଖ-ସାଧନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ। ନୂଆ ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଏହା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପସି ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଧଳା କିମ୍ବା କ୍ରିମ
ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର: ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଗରିବ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।