ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ‘ମହାଗୋଚର’: ଜୁନ୍ ୨ ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଓ ସଫଳତା!
Guru Gochar 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ସଫଳତା ଏବଂ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ।
ଆସନ୍ତା ୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ବାହାରି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ‘ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର’ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ମହାଗୋଚର’ କହିବା ଆଦୌ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ।
ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବମ୍ପର ଲାଭ
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭୂତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ:
ବୃଷ ରାଶି: କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ବା ବୁରାଇ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ସହ ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ। ଏକରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଉତ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୁନାଫା ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ହେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ। ଜୁନ୍ ୨ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ।
ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଏବେ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େସାତୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଶନିଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା ଓ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ।