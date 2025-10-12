Guru Gochar:12 ବର୍ଷ ପରେ ଧନତେରାସରେ ଗୁରୁଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ, ଏହି 7 ରାଶିଙ୍କ ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ, ଅକସ୍ମାତ ଧନଲାଭ
18 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରେ ଧନତେରସ । ସେହି ଦିନ, ରାତି 9:39 ରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଫଳରେ ଏହି 7 ରାଶିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ୍ । ଅକସ୍ମାତ ହେବ ଧନଲାଭ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: 18 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରେ ଧନତେରସ । ସେହି ଦିନ, ରାତି 9:39 ରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଏବଂ ଏହା ଉଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ 7 ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 7 ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ?
ମେଷ
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ବିସ୍ତାରର ସମୟ ହେବ। ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କର୍କଟ
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମୃଦୁଭାଷୀ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ।
କନ୍ୟା
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣରୁ ଲାଭ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମାନ, ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପରିବହନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଉନ୍ନତି, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶା କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ।
ଧନୁ
ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ।
ମକର
ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଗମନ ସହଭାଗୀତା, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ରୋତରେ, ବିଶେଷକରି ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ।