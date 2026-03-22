ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଓଜାଡି ହୋଇପଡିବ ଧନ ସୁନା! ରାଜକୁମାର ବୁଧ ଆଣିଦେବେ ସବୁ ଖୁସି

ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ, କେଉଁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ ଜାଣନ୍ତୁ

By Jyotirmayee Das

Guru Margi 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ, ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ମାସର ୧୧ ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତିରେ ରହିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗତି ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରହିବ।

ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଧାସଳଖ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୁନର୍ବାସୁ ଶବ୍ଦଟି ପୁନର୍ବାସରୁ ଆସିଛି, ଯାହା “ପୁନର୍ବାର ବାସ କରିବା” କିମ୍ବା ରୂପକ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋକର ଏକ ନୂତନ କିରଣ ପକାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ।

ବୃଷ: ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ।

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ, ସେଠାରେ ୧୦…

LPG କନେକ୍ସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ…

କର୍କଟ: ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗତି ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଧନୁ: ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ମୀନ: ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସଫଳ ସମାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।

You might also like More from author
More Stories

କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳେଇବା ଦରକାର WiFi…

BSNL ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ମାତ୍ର…

