ବାସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ… ଦିନରେ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିଆସିବ ଅନ୍ଧାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯିବ, ପୂରା ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ କମିଯିବ। ହଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ।
ଆଉ ୭ ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬, ବୁଧବାର ଦିନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଢାଙ୍କିଦେବ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ରାତି ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଦେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୯ରେ ୟୁରୋପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ହେବ। କାରଣ ସ୍ପେନ୍ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ୧୯୦୫ ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଖଗୋଳୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ:
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ୯୦ରୁ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ଦେଖିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ୍, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୮ରୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯିବ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ:
ଏହି ସୂଚନା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୭ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର କେବଳ ୨ ମିନିଟ୍ ୧୮ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ।