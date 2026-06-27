ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ

ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାପଘର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୌତୁକ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତଥାପି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ବୋହୂର ଜୀବନ। ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ଫୁଲବାଣୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ବାପା, ମାଆ ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମାଗଡ଼ ଗାଁର ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୀରା ବେହେରା। ବାହାଘର ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ମୀରାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଯୌତୁକ ରୂପି କଳା ବାଦଲ। ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ମୀରାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ଯାତନା। ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୂ ଓ ନଣନ୍ଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମୀରାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାପଘର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବିଜୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ବାପା, ମାଆ ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୂ ଓ ଦୁଇ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ…

ଏହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ ମୁମ୍ୱାଇ…

1 of 15,133