ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ CJI; ୫୩ ତମ CJI ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ଯକାନ୍ତ,ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ…

CJI ପଦରେ ପୁଣି ନୂଆ ଚେହେରା ନଜର ଆସିବେ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଜି ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ,ଫଳରେ ଆଜି ଠାରୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ୧୪ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ।ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ଯକାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର CJI ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। CJI ଗଭାଇଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ “ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ର ଧାରା (2) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି” ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। 2027 ଫେବୃୟାରୀ 9 ଯାଏଁ ସେ ଏହି ପଦରେ ରହି ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବେ।

ଗତକାଲି ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଜେଆଇ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

୧୯୬୨ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରେ ହରିୟାଣାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ହିସାରରେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋର୍ଡ, କର୍ପୋରେସନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଏବଂ ସିଭିଲ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୦ରେ ହରିୟାଣାର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ୨୦୦୧ରେ  ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ଯକାନ୍ତ ଏବଂ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ ରୁ ୨୪ ମଇ ୨୦୧୯ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ଠାରୁ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ ସେବା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

