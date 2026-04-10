ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା
ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା: ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଫସିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ୟଶବନ୍ତ ବର୍ମା ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ବଦଳୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ।
ଗତ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଚାରପତି ୟଶବନ୍ତ ବର୍ମା ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ପ୍ରତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେହି କାରଣ ସଂପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିଛି । ତଥାପି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପଦବୀରୁ ତତ୍କାଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି । ”
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଚାରପତି ବର୍ମାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମକଳ ବାହିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଂଚ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଲେ । ଏହି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଶରେ ତତ୍କାଳ ବିଚାରପତି ସଂଜୀବ ଖନ୍ନା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା ନିଜର ବୟାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାର ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ କୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆବେଦନରେ ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ତିନୋଟି ବିଚାରପତି ଥିବା ବେଞ୍ଚଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନରୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢାଯାଇଥିବା ବେଂଚ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତତ୍କାଳନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଂଜୀବ ଖନ୍ନା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ବିଚାରପତି ବର୍ମା ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ।