୩୦ଲିଟର Breast Milk ଦାନକରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କଣ ରହିଛି ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୱାଲା ଗୁଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଜ୍ୱାଲା ତାଙ୍କର ୩୦ ଲିଟର ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଗୁଟ୍ଟା ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମିତ ମାଆ, ଏବଂ ଏଥର, ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅମୃତମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମା’ଙ୍କଠାରୁ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଭାବୀ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରେ।
ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା’ କ୍ଷୀରକୁ “ଅମୃତ” ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନବଜାତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି, ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମା’ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା’ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା’ କ୍ଷୀର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା। NCBI ଅନୁଯାୟୀ , ମା’ କ୍ଷୀରରେ ୬ମାସର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହା ଫ୍ୟାଟ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭରପୂର। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିବେ।
ଶିଶୁର ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ। ମାତୃ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ ଯାହା ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ, ଶିଶୁକୁ ଅତି କମରେ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବାର ନିୟମ କ’ଣ? ଏଥିରେ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମାତୃ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବାର ନିୟମ ବୁଝିବା: ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ମାତୃ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାତୃ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଏ। କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯାଏ। ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃ କ୍ଷୀରକୁ ପାଶ୍ଚୁରାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପୁଷ୍ଟିକର କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷୀର ତା’ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ନୁହେଁ? କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ଏଡସ୍ କିମ୍ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ମାତୃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ? ମହିଳାମାନେ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ, HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଏବଂ C, ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।