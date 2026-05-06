ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହେବ ବିରଳ ସଂଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ, ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ଘରକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
Jyeshtha Amavasya: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେହିପରି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାର ତାରିଖ, ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ସେ ବିଷୟରେ…
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତାରିଖ ଏବଂ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ୧୬ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ପଡ଼ୁଛି । ରାତି ୧:୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହିବ । ଉଦୟମାନ ତିଥି ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ୧୬ ମଇ ରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏବଂ ଏହି ଦିନ ହିଁ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ୪.୩୬ ରୁ ୫.୨୦ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ । ସେହିପରି ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୦୯ ରୁ ୧:୦୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ
ଏହି ବର୍ଷ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଶନିବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶନି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଦିନଟି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତୀ, ଧୈୟ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶନି ଦୋଷର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶନିଚାରି ଅମାବାସ୍ୟାର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼େ, ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନିଚାରି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ’ଣ ଦାନ କରିବେ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟକ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଯେପରିକ କଳା ରାଶି, ଛତା, ଜୋତା, ପାଣି ତଥା ସରବତ୍, ଲୁହା ଜିନିଷ, ମୌସୁମୀ ଜାତୀୟ ଫଳ ଯେପରିକି ଖରବୁଜ, ଆମ୍ବ, ତରଭୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସାଳ ଫଳ ।