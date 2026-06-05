ବିଜେପିରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ! ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦଳୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପାଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

By Priyanka Das

Annamalai Resign :  ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ନାମଲାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ବିଜେପି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର (୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜର ୫ ପୃଷ୍ଠାର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଅନ୍ନାମଲାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ।

୨୦୨୧ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ନାମଲାଇ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ବଢିବନି…

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ, ଡି.କେ.…

କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଜେପିର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ବିଜେପି ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମ୍‌କେ (AIADMK) ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ।

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ରହିନଥିଲା। ଦଳର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବହୁତ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ରହିଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ବଢିବନି…

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ, ଡି.କେ.…

ଟିଏମସିରେ ମହାବିଦ୍ରୋହ, ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା…

ଲୋକସଭାରେ ଏଣିକି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ବସିବେନି DMK

1 of 20,994