ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ିବେ ଅନ୍ନାମଲାଇ; ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଦଳ!

କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ପରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ହେଉଛି।

ଆଇପିଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିବା କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥିଲା ଦଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳର ନାମ ଓ ପତାକାର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଥିଲେ। କେତେକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ନାମଲାଇ ଜୁନ ମାସରେ ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବେ।

ডেনমার্ক প্রধানমন্ত্রীঙ্କ ବୟାନକୁ ନେଇ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ…

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ; ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ମିଳିଛି। ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାରା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତ୍ରିଭାଷୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏନଡିଏ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ନାମଲାଇ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୫ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସହ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମେଣ୍ଟର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।

