ସୃଷ୍ଟି ହେବ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, ୧୧ ମେ’ରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ, ଘୋଟି ଆସିବ ଘୋର ଅନର୍ଥ
Kalsarp Yog: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ମେ ମାସରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମେ ୧୧ ରୁ ମେ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ’ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚାରୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ‘କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ’ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।
କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ “ଛାୟା ଗ୍ରହ” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଥର ମେ ୧୧ ରୁ ମେ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେଉଁଠାରେ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବାସ କରିବେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଏହି ଦୁଇଟି ଛାୟା ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ‘କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ’ ଗଠନ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂରଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ପରିବହନ ଏହି ବିନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ୪ଟି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତା ଏବଂ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ‘କାଳସର୍ପ ଯୋଗ’ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ, ଏହି ସମୟକୁ କିଛିଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।