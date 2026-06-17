ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ କଡା ଜବାବ, କହିଲେ “ଏହି ନାଚଗୀତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ?”
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ.ପି. ରାଜଭରଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ରାଜଭର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ : ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସପି) ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ.ପି. ରାଜଭରଙ୍କ ଏକ ଦାବି ଉପରେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଭର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, “ଦାନା ଆଉ ଗାନା, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏହି ଆଫସାନା (କାହାଣୀ)।” ଏସପି ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, “ଏହି ନାଚଗୀତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏହା ସେହି ପୁରୁଣା ଗପ ଭଳି…”।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଗୋମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତି ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ତାହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ଆଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।” ରାଜଭର ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, “ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଛି।”
ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ , ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା (UBT) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତ୍ରିପୁରାର ଏକ ଗୋପନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ‘ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଶିବସେନା (UBT) ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଂସଦ ଦଳ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, “ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର” ଅଧୀନରେ ଶିବସେନା (UBT) ର କିଛି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦଳ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୫୦-୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉତ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସଂସଦରେ ଏକ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ନମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବସେନା (UBT) ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।