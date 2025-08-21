ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ ଅଜବ ସର୍ତ, ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଳିଲାନି ମୃତଦେହ
ପ୍ରୋତିମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କୌଣସି ଭ୍ରମଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଚମକଦାର ଦୁନିଆରେ ଆସୁଥିବା ତାରକାମାନେ ଏହି ଚକମକ ଦୁନିଆ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପଥ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରୋତିମା ବେଦୀ ଏକ ଏପରି ନାମ ଯାହା ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ କଳା ଯାହାର ଏବେବି ଭାରତୀୟ କଳା ଜଗତରେ ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି। ଜଣେ ମଡେଲ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ, ମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ସାହସିକତା, ପ୍ରେମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବେଗର କାହାଣୀ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା।
ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା କବୀର ବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜା ବେଦୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ, ପୂଜା ବେଦୀ ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅକୁହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
ପୂଜାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେହି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଜୁହୁ ବେଳାଭୂମିର ବାଲିରେ ଏବିସି ଶିଖାଉଥିଲେ।
ପ୍ରୋତିମାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ସେ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ରଖିନଥିଲେ।
ପୂଜା କୁହନ୍ତି, ମା’ ଜଣେ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ, ମଜାଦାର, ବବ୍ଲି ମହିଳା ଥିଲେ। ଯିଏ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କେବେ କହିନଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୋତିମା ବେଦୀ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ଅଟକାଅ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଅଟକିଗଲା।
ପ୍ରୋତିମା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ
୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସନ୍ଧାନରେ, ପ୍ରୋତିମା ବେଦୀ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ପୂଜା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ କେବେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ପୂଜାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଇଥିଲା।
ପୂଜା କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ପ୍ରୋତିମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୂଜା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ମାଆ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ
ଘରର କାଗଜ ପତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର, ସବୁକିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ପୂଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ନାଟକ କାହିଁକି କରୁଛ? ଜୀବନରେ କ’ଣ ଘଟିବ କେହି କେବେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରୋତିମା କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ?
ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ପ୍ରୋତିମା କୁଲୁ ମନାଲି ଚାଲିଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଏକ ୧୨ ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନର କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲାଦିନ, ଯୌବନ, ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ, ପିଲାଛୁଆ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ।
ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ‘ମୁଁ କୁଲୁରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି।’ ଏହା ଥିଲା ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ପୂଜା କୁହନ୍ତି, ତା’ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ କଥା ହୋଇନାହୁଁ। ଏହି ଶେଷ ବିଦାୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ, କୌଣସି ଅନୁତାପ ନଥିଲା।
କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଯିଏ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୮ ରେ ପ୍ରୋତିମା ଗୌରୀ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ।
ସେ ପିଥୋରାଗଡ଼ ନିକଟରେ ମାଲପା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି।