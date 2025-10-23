ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କାରା ଲଗାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି!

ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ କାଜଲ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମେକଅପ୍ କିଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କ’ଣ, ତେବେ ଲାଇନର୍ ଏବଂ କାଜଲ୍ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।

ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ମୁହଁକୁ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।

ଏହା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆରୁଷି ସୁରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖିପତାରେ ଆଇ ଲାଇନର୍ ଲଗାଇବାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମେକଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।

କାଜଲ ଏବଂ ଲାଇନର ସିଧାସଳଖ ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ୟାରୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଫଙ୍ଗଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ଲାଲ ପଡିଯିବା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, କାଜଲ ଏବଂ ଲାଇନରରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ଆଖିର ଆଲର୍ଜି, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିର ପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଆଖିପତା ଫୋଲିକଲ୍ସରେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା କର୍ନିଆକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଆଖିପତା ପଡ଼ିପାରେ।

କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆଖିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଧନ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯଦି କାଜଲ କିମ୍ବା ଲାଇନର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ରାତିସାରା ଆଖିରେ ରହିଥାଏ।

ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:

ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନର କିମ୍ବା କାଜଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଇନର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆପଣ ତରଳ ଲାଇନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପାଣି ସହିତ ଲାଇନର ଅପସାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ତେଲ ରିମୁଭର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

