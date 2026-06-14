ମମତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ ! କ୍ଷମା ନମାଗିଲେ ହେବ ମାନହାନି ମାମଲା

ବୈଦ୍ୟନାଥ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ବି ଯଦି ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିମ୍ବା କ୍ଷମା ନମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବେ

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ନିଜ ମା’ଙ୍କ ପାର୍ଟିର ହିଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା, କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ସୌଗତ ରାୟ ଏବଂ ସୋନାଲି ଗୁହାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବାରାସାତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ (MLA) ଟିକେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୋଟିସ ମିଳିବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନେତାମାନେ ସାଧାରଣରେ (ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଯେ ସେ ବାରାସାତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପାଇଁ ଦାବି କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ୍ ବୟାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରା ଯାଉ।

ଏହି ନୋଟିସରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି (TMC) ଯେଉଁ ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ (I-PAC) କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ତା’ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର…

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଥିଲେ…

ଡାକ୍ତର ଦସ୍ତିଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନଗଢ଼ା ବୟାନ ଦେବା କିମ୍ବା ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ କୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ସହ ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।

ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଡାକ୍ତର ଦସ୍ତିଦାରଙ୍କ ମା’ ତଥା ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ନିକଟରେ ବାରାସାତ ସଂସଦୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର…

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଥିଲେ…

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରେ ଆଠାବଲେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ…

ରଜ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ…

1 of 31,485