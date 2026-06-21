ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି TMC କଳି, ମୁହାଁମୁହିଁ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା-କାକୋଲି ଘୋଷ, ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍

ମୁହାଁମୁହିଁ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା-କାକୋଲି ଘୋଷ, ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍

By Jyotirmayee Das

TMC Crisis: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଦଳରୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଜୋରଦାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

କାକୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଟିଏମସିର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନାରେଟିଭ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ବାଗୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାହାର ଜବାବରେ କାକୋଲି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି।

କାକୋଲି ଘୋଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମହୁଆଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନଗଢ଼ା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାକୋଲି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା କେବଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅରାଜକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌: ୭ ମୃତ,…

କ’ଣ କହିଥିଲେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା?

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ଏହି ବାଗୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲ୍’ (Delimitation Bill) ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନେତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନା TMC ଟିକେଟ୍‌ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନା ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କାକୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍। ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଭଳି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଏଭଳି ବୟାନବାଜିକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଟିଏମସି ଭିତରେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ସହଜରେ ଥମିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌: ୭ ମୃତ,…

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

1 of 28,392