ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ
ଦଳର ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକୁ ଯାଉଛି। ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଓ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ
କୋଲକାତା: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋ ଗୁରୁ… ମୋ ନେତା…। ସେ ମୋ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶକ। ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତ୍ରୀ କାକୋଲି ଘୋଷ ଆଜି ଏପରି କହଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଏତେ ପ୍ରେମ, ତାହାହେଲେ କାକୋଲି ଘୋଷ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାହିଁକି ସାମିଲ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମ୍ସି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ୫୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଦଳର ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକୁ ଯାଉଛି। ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଓ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତ୍ରୀ କାକୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମସିର ୨୦ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ।
କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କ ବୟାନରୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ଦଳ ଏକଜୁଟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏବେ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାରାସତରୁ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି; ମମତା ମୋର ନେତା ଥିଲେ। ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖରାପରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମମତା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶାନୁରୂପ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।
କାକୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି; ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାପ ରହୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାକୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କାକୋଲି ଘୋଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିରୋଧ କରୁଛି ଓ କହିଆସୁଛି। ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନାହିଁ। ଏବେ ଜନାଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଦେଶର ହିତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କାକୋଲି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି।