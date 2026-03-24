ଏତେ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ରାଜସ୍ଥାନ୍ ରୟାଲ୍ସ, RRର ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
RR New Owner: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମାଲିକ । କାଲ୍ ସୋମାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଂଘ ୧.୬୩ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ RR ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଣିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାଲ୍ ସୋମାନୀଙ୍କୁ ୱାଲମାର୍ଟ ପରିବାର ଏବଂ ହାମ୍ପ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସୋମାନୀ ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ IPLର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ। କିନ୍ତୁ କାଲ୍ ସୋମାନୀ କିଏ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରି IPL ଜଗତକୁ ହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି?
କାଲ ସୋମାନି କିଏ?
କାଲ ସୋମାନି ଜଣେ ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାଙ୍କର ଏଡ-ଟେକ୍, ଏଆଇ, କ୍ରୀଡା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତାରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଆରିଜୋନାର ସ୍କଟସଡେଲରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ Truyo.AI ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ।
ସେ କ୍ରୀଡାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟର ସିଟି ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବର ସହ-ମାଲିକ ଏବଂ TGF ଗଲ୍ଫ ଲିଗ୍ ଏବଂ TMRW ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାଲ ସୋମାନି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ରବ ୱାଲ୍ଟନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ୱାଲମାର୍ଟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ NFLର ଡେନଭର ବ୍ରୋଙ୍କୋସର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ। ରବ ୱାଲ୍ଟନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର୍ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରୀଡା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥାଏ।
କାଲ ସୋମାନି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଏକ ଅଂଶଧନ କିଣିଥିଲେ। ଆଜି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଦଳର ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ NFLର ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଲାୟନ୍ସର ମାଲିକାଣୀ ଶିଲା ଫୋର୍ଡ ହାମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାମ୍ପ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶିଲା ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ।