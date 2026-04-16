“କଳା ଟିକା ଲଗାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ”: ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷ
ମହିଳା ବିଲ୍କୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିବନି: ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବା ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଶୁଭ କାମରେ କଳା ଟିକା ଲଗାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।”
ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ଡିଏମକେ (DMK) ସାଂସଦମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅନେକ ସାଂସଦ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ରସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କାହାର ନଜର ନଲାଗିବା ପାଇଁ ‘କଳା ଟିକା’ ଲଗାଯାଏ। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏହି ବିଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଳା ଟିକା ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କେବଳ ଏକ ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ସେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଜରୁରୀ।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।” ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ନୁହେଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି “କଳା ଟିକା” ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଚତୁରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗମ୍ଭୀର ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଲୁକା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଶାଣିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ରଙ୍ଗକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି।