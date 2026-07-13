ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଯାଉଥିଲେ; ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ପ୍ରସବ

ରୀମାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ?

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିବେ କଣ? ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି।

ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁ ଗର୍ଭବତୀ ରୀମା(ଛଦ୍ମନାମ) ରବିବାର ସକାଳେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁଠାରୁ ୭ କିମି ଦୂର ଚାଚରାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।

ରୀମାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ? ଶେଷରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସହାୟତା ନେଲେ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ଗର୍ଭବତୀ ରୀମାଙ୍କୁ ବସାଇ ଚାଚରାଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆବାଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରୀମାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତା ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ଶହୀନ, ୪ ଗୁରୁତର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ; ଇରାନୀ…

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବଜାତ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଚାଚରାଗୁଡ଼ାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଥର ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ଶହୀନ, ୪ ଗୁରୁତର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ; ଇରାନୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ମାତ୍, ଲର୍ଡସରେ ଭାରତୀୟ…

ଭକ୍ତ ସାବଧାନ! ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ସେବା ନାଁରେ…

1 of 14,562