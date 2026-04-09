ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୦ ଏପ୍ରିଲରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ରକ୍ଷକ ସ୍ୱରୁପ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଉପାସନାର ବିଶେଷ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି । ପ୍ରତିମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାଳାଷ୍ଟମୀ ପାଲନ କରାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଏବଂ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବାର ଇଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ବୈଶାଖ ମାସରେ କାଳଷ୍ଟମୀ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି ।

ପଂଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ୯ ଏପ୍ରିଲ ରାତି ୯.୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୧.୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬କୁ ହିଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ନିଶା କାଳ ପୂଜା କରାଯିବ ।

ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କାଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକାର ବା ଉପାୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି କିମ୍ବା ରାହୁ-କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ।

କଳା କୁକୁରର ସେବା: ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ବାହାନ ହେଉଛି କଳା କୁକୁର । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟି କିମ୍ବା ରୋଟିରେ ଗୁଡ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ରାହୁ-କେତୁ ଶାନ୍ତ ହେବେ ।

ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଚୌମୁଖୀ (ଚାରି ମୁହଁ ଥିବା) ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ଓଁ କାଳଭୈରବାୟ ନମଃ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।

ଲେମ୍ବୁ ମାଳ: ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୫, ୧୧ କିମ୍ବା ୨୧ଟି ଲେମ୍ବୁର ଏକ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

ଶମୀ ପତ୍ର ଏବଂ ତିଳ: ଆକସ୍ମିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କୁ ଶମୀ ପତ୍ର ଏବଂ କଳା ତିଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାଳାଷ୍ଟମୀ ରାତି (ନିଶା କାଳ)ରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ କରିଥାଏ।

