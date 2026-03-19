Kalki Avatar: ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଭଗବାନ କଳ୍କୀ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି କଳ୍କୀ ଅବତାରର ରହସ୍ୟ
Kalki Avatar: ଧାର୍ମିକ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ କଳ୍କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶମ ଅବତାର ହେବେ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଭଗବାନ କଳ୍କୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ?
କଳ୍କୀ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶମ ଅବତାର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କଳ୍କୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ଭଲ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ।
କଳ୍କୀ ଅବତାରର ଆୟୁଷ
କଳ୍କୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ କଳ୍କୀ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେ ପୃଥିବୀରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପାପ ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କରି ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ।
୬୪ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଭଗବାନ କଳ୍କୀ
କଳ୍କୀ ଅବତାର ସମସ୍ତ ୬୪ କଳା ବା ଗୁଣ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଭଗବାନ କଳ୍କୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଘୋଡା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ। କଳକୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଘୋଡାର ନାମ ଦେବଦତ୍ତ ହେବ।
ଭଗବାନ କଳ୍କୀଙ୍କ ବିବାହ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ * କଳ୍କୀ ପୁରାଣ* ରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଳ୍କୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରହିଛି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, କଳ୍କୀ ସିଂହଲ ଦ୍ୱୀପ (ସିଂହଲ ଦ୍ୱୀପ) ର ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ହେବେ।
୭ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବେ ଭଗବାନ କଳ୍କୀଙ୍କ ସେନା
କଳକୀ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କୀ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠି ଅଧର୍ମ, ପାପ, ଛଳନା ଏବଂ କପଟତା ବ୍ୟାପିଯାଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ମିଶନରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଚିରଞ୍ଜିବୀ (ଅମର) ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
Disclaimer
ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିସା ବାସ୍କର ଏହି ସୂଚନାର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।