ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ; ଆଜି ସିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ଦରକାର ନା ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଦରକାର।
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ୪୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏବେ ସେହି କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଚରମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ(ମମତା) ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ, ନଚେତ ମୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଦଳରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ମାମଲାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କେବେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଅଭିଷେକଙ୍କ ମାମଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଓକିଲ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ (ଅଭିଷେକ) ଜଣେ ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ଦରକାର ନା ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଦରକାର।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଟିଏମସି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମାମଲାରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ହିଁ ଓକିଲ ଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଶେଷ କଣ୍ଟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମ୍ସିର ସୋଚନୀୟ ପରାୟ ପରେ ମମତାଙ୍କ ଟେନ୍ସନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜିଥିଲେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ବିଗୁଲ୍ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଘନଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଟେନ୍ସନ ବଢ଼ିଥିଲା। ଭାବିଥିଲେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମମତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।