ସାଧାରଣ ପାନ ବିକାଳୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଜାଣନ୍ତୁ କମଲା ପସନ୍ଦ ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
Kamla Pasand Owner: ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପାନ ମସଲା କମ୍ପାନୀ କମଲା ପସନ୍ଦ ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀର ମାଲିକ କମଲ କିଶୋର ଚୌରାସିଆଙ୍କ ବୋହୂ ଦୀପ୍ତି ଚୌରାସିଆଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ ବିହାରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଟପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାନ ମସଲା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର।
କମଲ କିଶୋର ଚୌରାସିଆ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରର ଫୁଲଖାନା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି, କମ୍ପାନୀର କାରବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କମଲା ପସନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କମଲକାନ୍ତ ଚୌରାସିଆ ଏବଂ କମଲ କିଶୋର ଚୌରାସିଆ। କମ୍ପାନୀଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।
ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଗୁଟଖା ବ୍ୟବସାୟରୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ସେମାନେ ଗୁଟଖା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ FMCG ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏପରିକି କମ୍ପାନୀ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଲୁହା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ଭାରତରେ ପାନ ମସଲା ଶିଳ୍ପ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୬,୮୮୨ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟରେ କେବଳ କମଲା ପସନ୍ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୩୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖିଛି।
କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କାନପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯେଉଁଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପାନ ମସଲା ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ସଫଳତା ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଇତିହାସ କହିଥାଏ। ଆଜି ଏହାର ନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।