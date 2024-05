୨୯ ଥର ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଜୟ କରିଲେ କାମୀ ରୀତା, ସଫଳତାର ସହ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିଜ ରେକର୍ଡ଼

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେପାଳୀ ପର୍ବତାରୋହୀ କାମୀ ରୀତା ଶେରପା ରବିବାର ଦୁନିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୯ଥର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ପର୍ବତାରୋହୀ ଶେରପା(୫୪) ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସକାଳ ୭ଟା ୨୫ ମିନିଟରେ ୮ ହଜାର ୮୪୯ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମି ରିଟାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ।

ନେପାଳର ‘7 Summit Treks’ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥାନୀ ଗୁରଗୈନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ‘7 Summit Treks’ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୨୦ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ସାମିଲ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ରବିବାର ସକାଳେ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳରେ ନେପାଳରୁ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା ଏବଂ କାଜାକିସ୍ତାନରୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୨୭ତମ ଏବଂ ୨୮ତମ ଥର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ନେପାଲର ଏଭରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କାମି ରିଟା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତାରୋହୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Nepali Sherpa climber Kami Rita Sherpa climbs Everest for record 29th time breaking his own previous record of 28 ascends. He is the sole person to climb the World’s tallest peak for a record 29 times: Government officials

(file pic) pic.twitter.com/6gp6QaKWdz

— ANI (@ANI) May 12, 2024