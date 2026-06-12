ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ୱିଲିୟମସନ୍
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ନିଜର ୧୬ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ୱିଲିୟମସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ ନେଇଛନ୍ତି , ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଆଉ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ନିଜ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ୱିଲିୟମସନ୍ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିବାର ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୋସ୍ ଓ ଭୋକ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କମ କରି ଖେଳିବା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖେଳରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଏହି ଦଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଏହି ଦଳ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ରହିବ।”
କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ନିଜର ୧୬ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୭୮ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୮ଟି ଶତକ ଏବଂ ୬ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ସହ ସମୁଦାୟ ୧୯,୩୪୬ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା।
୨୦୧୬ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୱିଲିୟମସନ୍ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦଳର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଦୁଇଟି ଆଇସିସି (ICC) ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (WTC) ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ୱିଲିୟମସନ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି।