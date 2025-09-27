ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ନାମ ଯୋଡିବାକୁ ନେଇ ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ କଙ୍ଗନା ; ଟ୍ୱିଟ କରି ଝାଡିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ କହିଲେ …

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ  କରି କହିଲେ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  ପ୍ରକାଶ  କରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀଜି  ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନିଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ।

କଙ୍ଗନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଛୁଆଁ  ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବାତିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର। କଙ୍ଗନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର “ମଇଳା ମନ, ପଛୁଆ ମାନସିକତା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା” ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୋଦୀ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି? ଗତ ଥର ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ … ସେ ସୁରଟକୁ ଏକ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହା କ’ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ?”

ସୂଚନାମୁତାବକ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘ନମୋ ଯୁବ ସମାବେଶ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟେଲିକମ୍, ରେଳବାଇ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ୯୭,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା‌ରେ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥି ପାଇଁ ୩୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ  କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ୨ଜି, ୩ଜି ଏବଂ ୪ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା।ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ବିଏସଏନଏଲ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ୪ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।ବିଏସଏନଏଲର ସଫଳତା ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ୪ଜି ଟାୱାର ସହିତ, ବିଏସଏନଏଲ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୦ ହଜାର ଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

 

