Gen Z ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ- ‘ଗଟର ଛାପ’
ବିଜେପି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, “ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଯୁବ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କଙ୍ଗନା ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଛାପ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନିଶା ସେବନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି।
କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ଆଚରଣ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ କ୍ୟାରିୟର କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ମହିଳାମାନେ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ମତ ନିର୍ଭୟରେ ରଖନ୍ତି, ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କ୍ୟାରିୟର ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଭାର ପକାନ୍ତି ନାହିଁ।”
କଙ୍ଗନା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆଜିକାଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ କହୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଏହା ସହ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଏକାଠି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। Gen Z ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓ ଦେଖି ମୋତେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଓ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି?”
କଙ୍ଗନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାହାକୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂସଦ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କଙ୍ଗନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ‘କ୍ରାନ୍ତି ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି’ (CJP) ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ପରେ କଙ୍ଗନା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।